Basket: Olimpia Matera non passa a Palestrina

Non è bastata all’Olimpia Matera la rinuncia a qualsiasi timore riverenziale per avere ragione di una Palestrina determinata e assetata di punti. Si è concluso pertanto con una sconfitta per 86 a 80, il big match valido per la ventottesima giornata – tredicesima di ritorno – del girone D di Serie B “Old Wild West” di basket, che ha avuto luogo al PalaIaia domenica 7 aprile 2019.

Padroni di casa subito in pressione nei primi due quarti – 25/ 18 e 26/18 i parziali – con gli ospiti chiamati a rintuzzare le numerose sortite dell’ex Ochoa e compagni. Con un passivo di quindici punti la storia dell’incontro sembra segnata, ma – al rientro dagli spogliatoi – i materani sembrano imprimere alla partita una correzione utile per recuperare otto punti nel terzo quarto (12 a 20). A metà dell’ultima frazione, quando il grosso del disavanzo parrebbe essere riconquistato (meno cinque al minuto 35:39), Palestrina riesce a riprendere l’ordine delle cose e si lancia nell’ultimo, definitivo attacco per ristabilire un vantaggio rassicurante (+12 a un minuto dal termine), nonostante il generoso tentativo dell’Olimpia che porta il divario a sei punti al suono della sirena.

Agostino Origlio, coach della squadra lucana, racconta la partita: “Sapevamo che per giocare con questi avversari avremmo dovuto fare gli straordinari, cercando di sbagliare meno possibile. Purtroppo l’inizio è stato condizionato da alcuni nostri errori, ma siamo stati bravi a rientrare due/tre volte senza riuscire, tuttavia, a dare il colpo decisivo per chiudere la contesa. I ragazzi hanno fatto una grande partita con l’atteggiamento giusto, sono sempre stati attenti, propositivi e coraggiosi nell’affrontare un avversario che concede poco. Il merito a Palestrina che ha fatto meno errori di noi, e nel finale punto a punto ha fatto prevalere l’esperienza e il talento dei suoi giocatori”.

Ecco il commento di Renato Buono: “Abbiamo provato a dare fastidio a una corazzata, una delle prime squadre del nostro girone. Ora dobbiamo prepararci al meglio per affrontare Caserta in casa domenica per essere matematicamente sicuri del quarto posto. Avremmo potuto dare un maggiormente fastidio: anche se usciamo dal confronto a testa alta, resta qualche rammarico. In ogni caso, desidero ringraziare i numerosissimi sostenitori che ci hanno accompagnato in questa difficile trasferta”. Tra i migliori marcatori dell’Olimpia, figurano Daniele Merletto con ventuno punti, Giacomo Sereni (17), Pasquale Battaglia (11) e Andrea Iannilli (10).

Ora l’attenzione della squadra di Matera – che conferma il quarto posto in classifica con 38 punti – si rivolge tutta a domenica prossima, per disputare l’ultima partita in casa della regular season al Palasassi contro la capolista Caserta (uscita vincente dalla gara casalinga con Catania per 94 a 77). Tra le due antagoniste, restano arroccate in seconda posizione Palestrina, ora a 46 punti, e Salerno (44 punti, vincente a Battipaglia per 50 a 154). Nella zona playoff, sale a quota 35 Reggio Calabria (63 a 60 su Napoli), mentre resta fermo a 32 punti il terzetto composto da Luiss Roma (sconfitta per 75 a 66 nel derby in casa di IUL Roma), HSC Roma (superata a Scauri per 80 a 56) e Napoli. Le altre due partite del girone si sono concluse con la vittoria di Valmontone a Pozzuoli (56-67) e di Palermo su Capo d’Orlando (93-86).

Va ricordato che, oltre al prossimo match in casa del 14 aprile con Caserta, l’Olimpia recupererà la partita della ventisettesima giornata mercoledì 17 aprile in casa Luiss Roma, mentre tre giorni dopo, sabato 20 aprile, disputerà in trasferta l’ultima gara di campionato a Scauri. La formazione lucana ha bisogno di guadagnare ancora due punti nei prossimi tre match point, per riprendere le distanze da Reggio Calabria (che è sotto di tre punti e dispone soltanto di due partite a Roma con HSC e in casa con Luiss Roma); infatti, vincendo almeno una delle tre partite, i materani potranno consolidare il quarto posto nella classifica finale del Girone D, utile per disputare in casa al Palasassi sia gara uno, sia l’eventuale spareggio, nei quarti dei Playoff con la quinta classificata del Girone C (a due gare dal termine, la posizione è attualmente occupata da Pescara).

TABELLINO

Citysightseeing Palestrina – Olimpia Matera 86-80 (25-18, 26-18, 12-20, 23-24)

Citysightseeing Palestrina: Eugenio Beretta 18 (9/10, 0/0), Nicolas Morici 12 (5/7, 0/0), Nelson Rizzitiello 10 (3/7, 1/2), Gianmarco Rossi 10 (4/5, 0/3), Manuel Carrizo 9 (2/6, 0/0), Alessandro Banchi 8 (2/2, 0/0), Daniele Fiorucci 6 (3/6, 0/0), Ignacio Ochoa 5 (1/5, 1/2), Simone Rischia 5 (1/3, 1/2), Matteo Santucci 3 (0/1, 1/2), Andrea Cecconi 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Mattei 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 28 3 + 25 (Manuel Carrizo 8) – Assist: 21 (Manuel Carrizo 9)

Olimpia Matera: Daniele Merletto 21 (3/7, 3/7), Giacomo Sereni 17 (7/7, 0/0), Pasquale Battaglia 11 (1/2, 3/5), Andrea Iannilli 10 (4/9, 0/0), Enzo Cena 9 (3/7, 1/4), Maurizio Del testa 5 (1/2, 1/5), Daniel Datuowei 4 (2/3, 0/2), Renato Buono 3 (1/1, 0/1), Daniele Lopane 0 (0/0, 0/0), Mario Mancini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Enzo Cena 7) – Assist: 16 (Daniele Merletto 8)