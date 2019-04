Barletta: Lite in famiglia, vede i Carabinieri e colpisce uno di loro, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno arrestato per resistenza, lesioni a p.u. ed evasione, S.E. 32enne pregiudicato del luogo. I militari sono intervenuti presso l’abitazione del 32enne, in regime di detenzione domiciliare, a seguito della segnalazione pervenuta al 112 di un’ accesa lite in famiglia. Appena giunti, hanno notato l’uomo sulla pubblica via che armeggiava con una scopa, inveendo nei confronti della moglie che si trovava all’interno dell’abitazione; mentre un Carabiniere stava entrando nell’abitazione per accertare le condizioni della donna, l’uomo, inveendo anche contro i militari, gli ha lanciato contro la scopa colpendolo alla testa e procurandogli lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Immediatamente il 32enne è stato bloccato, nonostante continuasse ad inveire cercando di colpire i militari con calci e pugni. Dichiarato in arresto, per S.E., su disposizione della competenti AA.GG., si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Trani. Barletta (BT). Lite in famiglia. Vede i Carabinieri e colpisce uno di loro. Arrestato.

