Anci su Pale eoliche

Il Comitato Direttivo dell’ANCI Basilicata è stato convocato per venerdì 12 aprile alle ore 10,00 nella sede di Potenza per valutare le conseguenze della recente approvazione da parte del Consiglio Regionale, all’interno della legge di bilancio, di una norma che prevede la possibilità di concedere autorizzazioni a realizzare parchi eolici e fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile con un incremento doppio rispetto ai limiti fissati dalla normativa in vigore.

La realizzazione di impianti eolici in Basilicata ha determinato un impatto paesaggistico ed ambientale particolarmente rilevante e grande è l’apprensione dei cittadini di fronte al proliferare di parchi nei diversi versanti del territorio.

L’ANCI Basilicata intende effettuare una seria verifica delle conseguenze della norma approvata