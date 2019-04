Amministrative: La Lista “Idea Basilicata” continua percorso radicamento del movimento

“Dopo il grande successo alle recenti elezioni regionali di “IDEA”, continua il percorso di costruzione e radicamento del nostro movimento politico. E continua sulla stessa scia che ci ha visto determinati per la vittoria del centrodestra, eleggendo il dott. Baldassarre in Consiglio Regionale, e sfiorando il 5% del consenso dei lucani. Continua con la volontà, la passione e la determinazione di partecipare in modo attivo e da protagonisti alle prossime elezioni comunali, cercando di avere, ad iniziare da POTENZA, nostri rappresentanti istituzionali.

In quest’ottica – si legge nella nota diffusa dal movimento politico lucano – stiamo costruendo nel capoluogo di regione, una lista, in coalizione con il centrodestra, aperta a persone perbene e alla società civile, senza rendite di posizioni, né prestabilendo chi rappresenterà IDEA nel consiglio comunale.

Una lista che darà a chiunque la possibilità di ambire alle proprie aspirazioni, avendo ognuno la stessa linea di partenza e in cui le uniche discriminanti sono quelle di essere persone perbene, oneste e che guardano alla politica come servizio civile e impegno sociale, non come l’occasione di occupare solo una poltrona.

Sono già molte le donne e gli uomini che hanno aderito al nostro progetto e che guardano ad IDEA come la casa è il perimetro culturale della destra moderata e di buonsenso, e che ha come principi alcuni dogmi imprescindibili: le idee che diventano azioni, la meritocrazia, la libertà e il bene del popolo!

Costruiremo una grande comunità politica, che contribuirà in modo virtuoso a costruire un futuro migliore per la Basilicata, per Potenza e per i tutti i Lucani!”.

