Stalli per il commercio ambulante nei Sassi, pubblicato l’avviso pubblico

E’ stato pubblicato alla pagina http://www.comune.matera.it/avvisi/item/3501-assegnazione-stagionale-posteggi-rione-sassi-prodotti-non-alimentari l’avviso pubblico per l’assegnazione stagionale dei posteggi per il commercio di prodotti non alimentari nei Rioni Sassi.

Gli stalli assegnati sono 15 e sono stati individuati in un’area del Sasso Barisano nei pressi di Via Madonna delle Virtù. I posteggi avranno dimensioni di 2×1,5 metri secondo indicazioni che rispettano il regolamento dell’arredo urbano nei rioni Sassi.

Per ottenere l’assegnazione di uno degli stalli è possibile presentare, entro dieci giorni, una richiesta telematica sul portale www.impresainungiorno.gov.it – Suap Matera. Le autorizzazioni rilasciate avranno validità fino al 30 settembre 2019.

Possono fare richiesta per l’attribuzione degli stalli, gli operatori su aree pubbliche che non risultino essere morosi per Tosap, Tarsug e Cosap. La concessione dei posteggi sarà consentita, a chi ne farà richiesta, con priorità per chi abbia già operato, in anni precedenti, su posteggio concesso dall’ufficio commercio per le stesse tipologie merceologiche. L’assegnazione sarà effettuata in base alla graduatoria e secondo il più alto numero di presenze effettive.

Le postazioni di commercio ambulante dovranno essere facilmente rimovibili e dovranno rispettare le prescrizioni del Regolamento comunale per la disciplina dell’arredo urbano nei Rioni Sassi, in particolare per i materiali e i colori utilizzati. Nel corso della durata della concessione, inoltre, i posteggi potranno essere temporaneamente rimossi o spostati in altro sito, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione e senza che questo possa dare titolo ad alcuna pretesa risarcitoria, per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o di altri eventi e iniziative autorizzate in quei luoghi dalla Giunta comunale. Le concessioni potranno essere infine revocate per infrazioni alle norme e ai regolamenti vigenti o per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento e sempre a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. Resta salvo l’obbligo per gli operatori interessati di munirsi delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari, di competenza di altri uffici, per lo svolgimento delle attività.

“Il provvedimento – spiegano gli assessori al Turismo, Mariangela Liantonio, e ai Sassi, Angela Fiore – ha una valenza temporanea per permettere la sperimentazione in attesa di una regolamentazione del commercio ambulante nei Rioni Sassi. L’Amministrazione comunale sta lavorando per rendere meno caotica la presenza di commercianti ambulanti, posizionando i posteggi in un unico percorso per evitare disparità di trattamento per gli operatori e per dare decoro ai luoghi in cui si andranno a insediare”.