Sassi e Centro storico a misura di pedone, stop alle auto nei fine settimana. Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio come il Capodanno

Sassi chiusi al transito dei veicoli, restrizioni degli orari delle Ztl del centro storico nei fine settimana e chiusura totale di Sassi e centro storico nei giorni di Pasquetta, del 25 aprile e del 1° maggio.

Sono queste le nuove disposizioni sulla mobilità urbana presentate nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in mattinata nella sala Mandela del Comune di Matera.

“L’obiettivo che ci prefiggiamo – ha spiegato l’assessore alla Mobilità, Angelo Montemurro – è quello di rendere meno caotica possibile la convivenza tra i grandi flussi di visitatori che si attendono in città in quei giorni, e le operazioni di normale vita quotidiana dei materani. Per questo motivo abbiamo pensato a due soluzioni: una più morbida, sebbene abbastanza restrittiva, che sarà attuata tutti i sabati e le domeniche dal 13 aprile al 30 settembre 2019; l’altra, in vigore il Lunedì dell’Angelo, il 25 aprile e il 1° maggio, molto impattante ma necessaria, vieta la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone nevralgiche della città”.

Queste le misure previste nel dettaglio.

Sabato domenica e festivi

Varchi chiusi h24 nelle Ztl: Sassi, Centro storico e Civita.

le Ztl di Via Roma e di Via Ascanio Persio saranno atttive: il sabato dalle 16 alle 24 e la domenica h24.

Il transito dei veicoli sarà consentito solo a persone munite di pass: residenti, operatori economici, diversamente abili, Ncc, taxi, e ai mezzi di emergenza e del trasporto pubblico. Solo in casi di necessità, se comunicati da residenti e operatori all’Ufficio Ztl del Comune, saranno autorizzati a transitare i mezzi dei manutentori

Le attività di carico e scarico merci sarà consentita solo dalle ore 7 alle ore 10.30

Sosta vietata dalle 9 alle 21 in Via Don Minzoni e Via Ascanio Persio

Per mitigare in parte gli effetti di queste misure sui residenti, il parcheggio non custodito del piano interrato del Comune di Matera sarà fruibile a tutti. La Linea Sassi effettuerà corse con frequenza oraria di 15 minuti e sarà gratuita per i residenti materani.

Giornate speciali: Pasquetta – 25 aprile -1 maggio

Tutti i varchi delle Ztl Sassi, Centro Storico, Civita, Via Roma, Via Ascanio Persio saranno attivi h24

Il transito dei veicoli sarà consentito h24 solo a persone munite di pass diversamente abili, Ncc, taxi e ai mezzi di emergenza e del trasporto pubblico.

Il transito dei veicoli dei residenti e degli operatori economici sarà autorizzato solo dalle 7 alle 9 e dopo le ore 21.

Ai mezzi dei manutentori sarà permesso il transito dei varchi solo in casi di emergenza.

divieto di sosta dalle 9 alle 21 nella Ztl Sassi.

Divieto di sosta e di transito in Via Don Minzoni e in Via Ascanio Persio dalle 9 alle 21.

Chiusura del tratto di Via Lucana compreso tra l’intersezione di Via Don Minzoni e di Via Roma Nord dalle 9 alle 21.

Il parcheggio non custodito interrato del Comune sarà destinato ai residenti delle zone oggetto di restrizioni.

Saranno istituite navette gratuite dalla zona mercatale del Paip 2, destinato ad area di sosta, che transiteranno con frequenza oraria di 20 minuti.

La Linea Sassi sarà gratuità per i residenti e effettuerà corse ogni 15 minuti.

“Chiediamo pazienza e collaborazione – ha sottolineato l’assessore Montemurro – a tutti i materani. L’invito è a prendere l’auto solo se necessario e ad utilizzare i mezzi del trasporto pubblico. Nei prossimi mesi si prevede una grande affluenza di visitatori in città ed è necessario che ognuno faccia la propria parte per evitare caos e per garantire la sicurezza di tutti. Sono convinto che, come in occasione del Capodanno e del 19 gennaio, la città risponderà al meglio con il grande senso di responsabilità che la contraddistingue”.