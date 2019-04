Osservatorio Ambientale, la rappresentante di Legambiente Anna Longo eletta vicepresidente

Il Presidente dell’Osservatorio Ambientale della Città di Matera, Antonio Iacovone, esprime piena soddisfazione per l’esito della riunione dell’Osservatorio tenutasi il 4 aprile 2019, nella quale si è proceduto alla elezione del Vice Presidente eletto all’unanimità nella figura del presidente di Legambiente, Anna Longo.

Nella stessa riunione con riferimento all’indagine epidemiologica e in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 72 dell’11/10/2017, in particolare al punto D) “…che sia affidata a laboratori indipendenti una indagine epidemiologica per valutare gli effetti dell’impianto sulla salute dei lavoratori e della popolazione della città di Matera” è stato depositato dal “Comitato No Inceneritore a Matera” una proposta di “Analisi epidemiologica per la valutazione dei possibili effetti sanitari in relazione alle emissioni in atmosfera del Cementificio di Matera” predisposta dal Prof. Paolo Crosignani, già Direttore del Registro Tumori ed Epidemiologia Ambientale dell’IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, che è già stata trasmessa, in data odierna, a tutti i componenti dell’Osservatorio al fine di una puntuale valutazione e che sarà oggetto di discussione nella prossina riunione dell’Osservatorio.