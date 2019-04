Matera: Chiede aiuto ai Carabinieri per salvare il proprio gatto

E’ la tarda mattinata di venerdì, quando una ragazza si presenta presso il Comando Provinciale di Matera, chiedendo disperatamente ai militari fermi nel parcheggio antistante, di aiutarla a salvare il proprio gattino che è in auto in preda a forti convulsioni. Ascoltata la richiesta della ragazza, in preda allo sconforto e fortemente agitata, i Carabinieri non hanno perso tempo ed alla guida dell’autovettura di servizio hanno scortato la giovane con il suo gattino presso il Pronto Soccorso Veterinario di questa via Timmari, dove il gattino è stato immediatamente visitato e sottoposto alle cure del caso.

Assicurata la salute del gattino, la ragazza ha ringraziato calorosamente i Carabinieri per la loro attenzione e premura.