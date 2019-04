Al Vinitaly di Verona protagoniste “Le donne del vino” lucane

Quest’anno la Basilicata sarà una delle quattro regioni protagoniste di Vinitaly 2019 insieme a Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Marche. La delegazione lucana de “Le donne del Vino” sarà impegnata nella promozione dei vini e del territorio lucano durante la manifestazione fieristica più importante a livello internazionale. E’ quanto scritto in una nota dell’associazione nazionale “Le Donne del Vino”, in cui è spiegato che “sono previsti due eventi: uno all’interno di Verona fiere ed uno nella suggestiva location offerta dal Palazzo Granguardia nel centro di Verona”. Per quanto concerne il primo evento in Verona Fiere “Le donne del vino di Basilicata” hanno organizzato un flash mob con brindisi nel Padiglione Istituzionale della Regione (Pad. 11). Alle ore 14.00 di lunedì 08 Aprile si incontreranno tutte con le altre donne del vino d’Italia. Un bel momento di allegria ed entusiasmo di cui sono capaci le donne del vino d’Italia. Infine, dice la presidente Martino “i prodotti della nostra regione arricchiranno la cena di gala del 10 Aprile, organizzata in collaborazione con Veronafiere, nella prestigiosissima sede del Palazzo Granguardia”. Durante la cena ci saranno in degustazione i vini delle seguenti Donne del vino lucane. Tanti saranno i prodotti offerti durante la cena, dai Peperoni cruschi, alla Pasta e Pane di Matera, ai formaggi e salumi del vulture, olio della Provincia di Potenza, fino ad arrivare a cioccolato con peperoni cruschi.

