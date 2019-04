Pisticci, Polizia sottopone pregiudicato a detenzione domiciliare su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Potenza

La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato 55enne di Pisticci. L’uomo è stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

Deve scontare un residuo di pena di quasi due anni per reati contro la persona e il patrimonio commessi in passato.

La decisione del Tribunale è stata adottata anche a seguito della segnalazione del Commissariato di P.S. di Pisticci sulla pericolosità sociale del soggetto.

L’uomo, condannato per guida con patente revocata e sottrazione di cose sottoposte a sequestro, ha inoltre precedenti penali per ricettazione, furto, evasione e rapina in concorso.