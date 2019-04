Olimpia Matera, domenica grande sfida a Palestrina

Riprende il campionato di serie B “Old Wild West” – Girone D per l’Olimpia Matera: dopo la pausa di domenica scorsa, dovuta al posticipo del match con Luiss Roma (che sarà recuperato nella Capitale il prossimo 17 aprile), i giocatori biancoazzurri partono per il PalaIaia, dove domenica prossima, 7 aprile 2019 alle 18:00, disputeranno la gara 28 su 30 – tredicesima di ritorno – della regular season contro Palestrina. Il confronto sarà arbitrato da Cristiano Giusto di Albignasego (PD) e Francesco Venturini di Lucca. All’andata del 23 dicembre vinse l’Olimpia per 76 a 66.

Il coach materano, Agostino Origlio, presenta così i prossimi rivali: “Alla vigilia dell’andata dichiarai che Palestrina era la squadra più forte del girone per esperienza e talento, a maggior ragione oggi confermo la mia valutazione. I nostri avversari vantano nove vittorie di fila e, dopo aver perso al Palasassi, in quattordici giornate sono stati superati una volta sola dalla capolista Caserta, per un punto e dopo un tempo supplementare, pur avendo la vittoria nelle mani di un giocatore, Carrizo, che di ultimi tiri ne sbaglia davvero pochi”.

I laziali hanno raggiunto la seconda posizione in classifica con 44 punti, quattro in meno della capolista Caserta, e sono seguiti a due punti di distanza da Salerno. L’Olimpia occupa il quarto posto, con 38 punti e una partita in meno. Il quartetto di testa della zona Playoff è seguito a cinque lunghezze da Reggio Calabria (33), e a sei punti da Luiss Roma (una partita in meno), HSC Roma e Napoli.

Riprende l’allenatore: “Palestrina produce una media di 83 punti a partita, ha una rotazione a dieci giocatori e in casa riesce ad esprimere la sua migliore pallacanestro, riuscendo a correre in campo aperto e a procurarsi molti vantaggi, specie nei tiri dall’arco. I nostri antagonisti giocano a ritmo alto su molti possessi, muovendo molto bene la palla e innescando così le numerose “bocche da fuoco” di cui dispongono nel potenziale offensivo. Conoscendo molti dei giocatori avversari, sono certo che questo match rappresenterà per loro una vera e propria occasione di rivincita, perché siamo stati gli ultimi a batterli sul campo con uno scarto di dieci punti. All’andata giocammo la nostra migliore partita, esprimendoci a livelli superiori rispetto a tutti gli altri incontri; avemmo anche fortuna, perché i laziali al tiro ebbero una giornata storta: lo testimoniano due tiri liberi sbagliati da Carrizo in un momento caldo dell’ultima frazione”.

“Sappiamo che vincere domenica sarà difficile e complicato, ma abbiamo la consapevolezza di giocare a viso aperto e senza nessun tipo di pressione, visto che abbiamo una possibilità in più (avendo giocato una partita in meno) rispetto ai nostri competitor. Siamo la quarta forza del campionato, contenti di una stagione che è già andata oltre le più rosee aspettative, e ora ci manca una vittoria per essere certi del quarto posto: quella con Palestrina sarebbe una vittoria di prestigio” – conclude Origlio.

Sugli altri campi del girone D, due anticipi saranno giocati sabato pomeriggio (il derby tra le romane IUL e Luiss, e la sfida in zona playout tra Pozzuoli e Valmontone), mentre domenica alle 18.00 avranno luogo tutte le altre partite della giornata: in primis, la sfida tra Reggio Calabria e Napoli; poi, i confronti tra Scauri e HSC Roma, Battipaglia e Salerno, Palermo e Capo d’Orlando, Caserta e Catania.

A parte il recupero del 17 aprile tra Luiss Roma e Matera, mancano dunque tre giornate alla fine del campionato: tutti gli otto contendenti della zona alta si sono assicurati matematicamente il prosieguo nella seconda fase, mentre c’è ancora spazio per smuovere l’ordine finale della classifica, in base al quale si combineranno i confronti, in senso inverso, con le prime otto squadre del girone C, nei quarti di finale dei Playoff. La classifica finale è altresì importante perché, come recitano le disposizioni organizzative annuali FIP, “i quarti di finale si disputeranno al meglio delle tre gare, con il seguente calendario: gara 1 ed eventuale gara 3 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione. Le semifinali e la finale si disputeranno al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.”