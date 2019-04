Matera: Il nuovo Prefetto in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Il Prefetto di Matera, Demetrio Martino, nella mattinata di oggi, si è recato in visita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera. Il Prefetto, insediatosi il primo aprile nella Capitale Europea della Cultura, ha voluto porgere personalmente il suo saluto ai Carabinieri del Comando Provinciale.

Accolto dal Comandante Provinciale, Ten. Col. Samuele SIGHINOLFI ed alla presenza del Generale di Brigata Rosario CASTELLO, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, ha incontrato tutti gli ufficiali. Durante l’incontro è stata presentata al Prefetto l’articolazione dell’Arma presente sul territorio, mentre il Dott. Martino ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’attività dei Carabinieri nelle molteplici declinazioni del servizio istituzionale, dal controllo del territorio all’attività di polizia giudiziaria per il contrasto alla criminalità diffusa e organizzata e, più in generale, nella tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

