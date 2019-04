Forza Italia a congresso , appuntamento il 6 Aprile a Cosenza

Presenti i vertici del movimento: Mariastella Gelmini, Anna Maria Bernini, Mara Carfagna

Forza Italia va a congresso. Sarà il Museo multimediale di piazza Bilotti, a Cosenza, ad ospitare la convention provinciale del movimento azzurro, in calendario per la giornata di Sabato 6 Aprile. I lavori avranno inizio alle 15.30, con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza del congresso ed il disbrigo degli adempimenti formali. Dopo gli interventi di saluto, prenderà il via la fase del dibattito, con la contestuale apertura dei seggi per l’elezione del coordinatore e del coordinamento provinciali, i cui compiti e prerogative sono stati esercitati, negli ultimi mesi, dal consigliere regionale Gianluca Gallo, dallo scorso Dicembre commissario unico del movimento azzurro nel Cosentino.

Chiamati al voto oltre 2.200 iscritti, provenienti da tutta la provincia. All’assise prenderanno parte i vertici nazionali di Forza Italia: saranno presenti le capigruppo di Camera e Senato, rispettivamente Maristella Gelmini e Anna Maria Bernini, e la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. Parteciperanno, altresì, la coordinatrice regionale calabrese di FI, Jole Santelli, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, ed il vicecapogruppo vicario alla Camera, Roberto Occhiuto. Con loro anche parlamentari, amministratori ed eletti di FI.