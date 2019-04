Al Castello Svevo di Bari arriva lo Spettacolo musicale teatrale “D’Ä MÊ RIVA

Giovedì 11 aprile alle ore 10.30 il Polo Museale della Puglia e la Direzione del Castello Svevo di Bari presentano lo spettacolo musicale tratto dal lavoro letterario D’Ä MÊ RIVA – Il linguaggio mediterraneo di De André di Andrea Martina, presso la sala multimediale del castello.

A vent’anni dalla morte del cantautore genovese, lo spettacolo guidato dalla voce e dalla chitarra di Giuseppe Fiorante partirà dalle canzoni di Fabrizio De André estendendosi all’incontro tra musica d’autore e dialetti italiani. Sarà questa l’occasione per riscoprire l’universo creativo dell’autore de La canzone di Marinella e di Amore che vieni amore che vai, a partire dalla sua crisi artistica del ’77, passando per il sequestro in Sardegna fino ad arrivare al 1984, anno di pubblicazione del suo capolavoro Crêuza de mä, insieme all’amico Mauro Pagani.

Il concerto, pensato in particolare per le scuole di ogni ordine e grado e per gli studenti universitari, è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, previa prenotazione all’indirizzo mail pm-pug.castellosvevo@ beniculturali.it entro le ore 13.00 del giorno 10 aprile 2019, specificando i nomi dei partecipanti.

Si ricorda che la partecipazione al concerto non comprende la visita al castello.