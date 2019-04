Si svolgerà a Matera la quarta edizione del Microsoft EDU Day, in programma l’8 aprile a Matera, capitale europea della cultura 2019: una giornata di confronto per discutere delle nuove frontiere digitali della didattica, nell’ambito di Ambizione Italia, il progetto di ecosistema di Microsoft volto a promuovere la trasformazione digitale del Paese facendo leva sulla formazione avanzata e sulle opportunità offerte dai nuovi trend digitali come l’Intelligenza Artificiale.

Incontri, workshop e sessioni demo coinvolgeranno studenti, docenti, dirigenti scolastici con l’obiettivo di esplorare insieme, da un lato, la digitalizzazione del mondo dell’istruzione ad ogni livello e, dall’altro, il tema delle nuove competenze delineate dai trend del digitale e sempre più necessarie per affrontare i lavori del futuro. Non mancheranno il racconto di best practice e testimonianze di manager e docenti che hanno sperimentato con successo l’innovazione digitale nelle loro attività didattiche e di ricerca.

Il Teatro Comunale e Piazza Vittorio Veneto saranno animate inoltre dal Digital Park, area esperienziale dove le scuole e i Partner di Microsoft mostreranno idee e progetti di didattica innovativa.

Durante la sessione plenaria del mattino, dove si alterneranno sul palco Anthony Salcito, Vice President of Worldwide Education of Microsoft, Silvia Candiani e Barbara Cominelli, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia, rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali, docenti ed esperti del settore, saranno inoltre annunciati nuovi progetti volti a promuovere una cultura digitale nel nostro Paese, aiutando gli studenti ad acquisire nuove competenze.

Edu Day 2019, sviluppato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, si inserisce nella cornice di iniziative in collaborazione con il MIUR dedicate alla digitalizzazione della scuola e alla diffusione della cultura digitale in Italia ed è patrocinato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e dal Comune di Matera.