Trasporto città di Potenza Salta incontro con amministrazione comunale e azienda

“Ancora una volta l’azienda Trotta si sottrae al confronto istituzionale. L’incontro previsto per oggi pomeriggio e convocato dal sindaco di Potenza non si terrà per indisponibilità dell’azienda. Si protrae quindi in maniera vergognosa la situazione del trasporto pubblico in città, con inefficienze del servizio e il mancato rispetto del contratto posto alla base della gara”.

È quanto afferma il segretario generale Filt Cgil Basilicata Franco Tavella.

“Ci appare a questo punto del tutto evidente la debolezza dell’amministrazione comunale che non riesce a convocare una riunione istituzionale per risolvere i gravi problemi del servizio pubblico. Vorremmo sommessamente ricordare che il servizio è finanziato con fondi pubblici, se si vuole con soldi dei cittadini. Questo imporrebbe a tutti, amministrazione compresa, una costante vigilanza e rigore nei controlli che, dobbiamo amaramente constatare, continuano ad essere assenti.

La Filt Cgil – conclude Tavella – da parte sua è impegnata a promuovere tutte le iniziative necessarie per riportare alla normalità una situazione da troppo tempo fuori controllo”.