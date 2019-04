Presentata a Ginosa la 45esima edizione della Passio Christi

«Una manifestazione identitaria, che si impreziosisce di anno in anno, che nel tempo è stata capace di emozionare almeno tre generazioni e che continuerà a farlo rinnovandosi sempre più, proprio come in questa attesa nuova edizione».

Sono queste le parole del Sindaco di Ginosa Vito Parisi in occasione della presentazione della 45^ edizione della Passio Christi, rappresentazione della vita di Gesù organizzata dalla locale Pro Loco. Teatro dell’evento, che si terrà nella serata di sabato 13 e 20 aprile, il rione Casale della gravina. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella mattinata di giovedì 4 aprile presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa.

«La Passio Christi rappresenta l’evento degli eventi per Ginosa – ha commentato il Primo Cittadino – ogni ginosino ha almeno un ricordo legato a questa rappresentazione. Essa, oltre a essere parte intrinseca della nostra comunità, è anche identificativa della stessa. Ringrazio la Pro Loco di Ginosa per l’impegno costante dimostrato e, soprattutto, per l’importante azione di riunire un numero imponente di persone per un unico grande obiettivo.

Un plauso va anche agli uffici comunali, alla Polizia Locale e a tutti gli organi preposti ai diversi aspetti legati al corretto e sicuro svolgimento dell’evento. Non mi resta che augurare buona Passio a tutti».

«La Passio Christi è in grado ogni anno di calamitare l’attenzione di centinaia di turisti nella nostra città – ha dichiarato il Consigliere con delega al Turismo e al Marketing Territoriale Sergio Basta – in soli due appuntamenti, la rappresentazione porta il nome di Ginosa sui media locali e nazionali. Quest’anno, inoltre, gli organizzatori punteranno anche sulla valorizzazione di una parte del centro storico di Ginosa attraverso l’allestimento di una autentica “urbs’’ dell’epoca, contraddistinta da baracche romane.

Qui, sin dal mattino, commercianti e artigiani locali vestiti a tema proporranno le loro arti e/o prodotti enogastronomici. Questa iniziativa, insieme alla rappresentazione vera e propria, avrà una ripercussione positiva sia sulle attività commerciali del posto, che su quelle ricettive».

«Quest’anno siamo partiti in anticipo con l’organizzazione della Passio proprio per perfezionarne gli aspetti e ridarle un ulteriore lustro – ha aggiunto il Presidente della Pro Loco di Ginosa Vincenzo Festa – l’entusiasmo dimostrato da parte dei protagonisti dell’evento e dei cittadini, è stato da stimolo per la nostra associazione. Ed è per questo che quello della Passio Christi è considerabile un progetto di comunità. L’idea di introdurre la “urbs’’ è nata quasi spontaneamente, data la somiglianza del centro storico di Ginosa ai luoghi in cui Gesù ha vissuto. L’intento è di far immergere ulteriormente i visitatori nell’atmosfera tipica dell’epoca per regalare loro una esperienza memorabile».