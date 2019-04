Ordine Ingegneri, l’Ufficio Tecnico Edilizia e Urbanistica di Matera è carente di organico

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera segnala “crescenti difficoltà, da parte dell’Ufficio Tecnico del Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di Matera, nel garantire l’assolvimento dei suoi servizi in risposta alle istanze di tecnici e cittadini; ciò accade, probabilmente, a causa della progressiva indisponibilità di addetti rispetto al volume delle prestazioni richieste. Risulta infatti che il personale collocato a riposo non sia stato adeguatamente sostituito, e che una parte degli addetti prima in forza all’ufficio sia stata allocata presso altre entità operative, come l’Ufficio di Piano”.

“Comprendiamo le ragioni per cui il Comune abbia privilegiato il potenziamento dell’organico in forza all’Ufficio di Piano, impegnato da dodici anni nella definizione del Regolamento Urbanistico e anche – speriamo in tempi brevi – del Piano Strutturale;” – dichiarano ancora i rappresentanti dell’ordine professionale – “tuttavia, tale concentrazione di risorse non può, a nostro parere, penalizzare i servizi erogati dall’Ufficio Tecnico, che sono analogamente importanti e indispensabili per il prosieguo delle attività ad essi correlati. A maggior ragione, siamo convinti che, con l’approvazione del Regolamento Urbanistico, la domanda di prestazioni registrerà un vistoso aumento; ciò implica la necessità di dotarsi in tempo di nuove forze lavoro qualificate e numericamente adeguate. Il comparto dell’edilizia, che tanto è in grado di contribuire allo sviluppo economico del territorio, merita attenzione e pianificazione: siamo certi che questo particolare non sfugge ai nostri amministratori, pertanto ci aspettiamo un adeguamento sollecito e confacente alle circostanze evidenziate”.