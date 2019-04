Matera: Consiglio comunale convocato per l’ 8 aprile

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria in 1^ convocazione alle ore 16,30 di lunedì 8 aprile 2019 e in 2^ convocazione alle ore 16,00 di venerdì 12 aprile 2019 nella Sala Consiliare della Provincia posta in via Ridola n.60-Matera, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. INTERROGAZIONI:

A. Interrogazione a firma del Consigliere TOTO Augusto, avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per l’istituzione del mercato nei Rioni Sassi”.

B. Interrogazione a firma del Consigliere TOTO Augusto, avente ad oggetto: “Bando di gara per la gestione del Palombaro: quali determinazioni”.

C. Interrogazione a firma del Consigliere DI LENA Eustachio, avente ad oggetto: “Urgenza di nuove assunzioni di personale mediante concorsi con quota di riserva agli interni ed eliminazione del part-time.”

2. Approvazione “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (aggiornato al D.Lgs. n. 56/2017 “Decreto Correttivo”).

3. Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni.

4. Regolamento del Consiglio Comunale. Modificazioni e integrazioni.