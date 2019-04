Matera: Arrestato cittadino cinese per favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari sul Territorio Nazionale

Sospensione di un’attività imprenditoriale per la fabbricazione di salotti

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Matera, a seguito di una attività d’indagine, hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantunenne di origine cinese, per favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.

L’arresto è maturato a seguito del controllo di un opificio per la fabbricazione di salotti, ubicato nella zona PAIP, all’interno del quale sono stati scoperti quattro lavoratori clandestini, anch’essi di nazionalità cinese.

I quattro – su un totale di diciannove lavoratori – erano impegnati nell’opificio e all’arrivo della Polizia hanno cercato di occultarsi tra le plastiche ed i telai utilizzati per la lavorazione ed il confezionamento dei salotti, ma sono stati scoperti grazie al tempestivo intervento degli Agenti della Squadra Mobile supportati da quelli del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Centrale che ogni giorno concorrono nel controllo del territorio del capoluogo e della provincia.

All’esito dell’attività compiuta dalla Squadra Mobile, l’uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari su disposizione del P.M. Dott. Salvatore Colella, mentre i quattro clandestini sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura dove gli è stato notificato il provvedimento di espulsione dal Territorio Nazionale.

Contestualmente, ha anche operato il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza – Matera – Area Vigilanza Matera che, oltre ad aver sospeso l’attività imprenditoriale, ha accertato violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale per un importo pari a € 30.000 circa, oltre a violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro pari a circa € 36.000. infine sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la regolarità contributiva.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad evidenziare eventuali ulteriori responsabilità

Matera, 4 aprile 2019