Matera 2019, pubblicati gli esiti del bando per residenze artistiche

Sono stati pubblicati sul sito della Fondazione Matera Basilicata 2019 gli esiti della valutazione dell’Avviso Pubblico Residenze Matera 2019. Sono 35 i progetti risultati idonei, di cui 9 quelli finanziabili. Un bando molto partecipato – oltre 100 le domande arrivate da tutta la Basilicata – con progettazioni di ottimo livello. Determinante per la valutazione delle domande, è stato il discrimine fra un progetto di residenza artistica e uno di produzione culturale.

Di seguito i progetti risultati idonei e finanziabili:

“La radio da quaggiù” dell’Associazione Al Parco Onlus di Satriano di Lucania lavora con un medium, la radio, che Matera 2019 ha scelto come partner di elezione fin dal 2012, e per l’essenza stessa della radio, ovvero la sua immaterialità e predisposizione ad arrivare ovunque.

“InsideSouth”, del collettivo PLUS APS di Pisticci, è un progetto di residenza artistica di fotografia, finalizzato a comporre immagini sul non apparentemente visibile e a costruire uno strumento di riflessione collettiva sulla fragilità del territorio e sul possibile riuso del patrimonio edilizio storico in abbandono o sottoutilizzato.

“Comics storytelling ” dell’Associazione Supertramp di Viggiano ha come obiettivo la rigenerazione dei borghi montani attraverso lo sguardo di artisti fumettisti.

“Torre Stormita” dell’Associazione Terre Joniche Magna Grecia è una residenza nella quale gli artisti vengono ospitati in torri medievali sul mare.

“Icone per il futuro” del Centro Carlo Levi di Matera è un progetto di rigenerazione urbana tramite grandi street artist.

“Qualcuno che ne carpisca il segreto” della Soc. Cop. Synchronos è un percorso che mette insieme Basilicata e Sardegna attraverso il filo e il cucito riletti da artisti e stilisti internazionali.

“Esto También pasarà – Taccone, ciudad efímera” dell’Associazione Basilicata Link prevede interventi sul borgo rurale semiabbandonato di Borgo Taccone per riscriverne la storia e il futuro.

“Un atlante del paesaggio rupestre” del Comitato Regionale Arci Basilicata prevede la costruzione di una mappa di storie, sassi e leggende nascoste fra Matera e Montescaglioso, nel mistero della Murgia e dei calanchi.

“Gens – Mutazioni” dell’Associazione Culturale Lucania Documenta racconta il passato, il presente e il futuro di Rivello attraverso la voce dei suoi stessi abitanti.

L’impegno della Fondazione Matera Basilicata 2019 è continuare il lavoro di co-creazione anche con i proponenti di progetti non finanziati, allo scopo di individuare altre opportunità di finanziamento e di coinvolgimento. È allo studio, inoltre, la possibilità di assegnare micro-voucher di mobilità (“go&see”) a tutti i titolari di progetti idonei: un elemento che è stato già sperimentato con i Project Leader di Matera 2019, dando ottimi risultati in termini di costruzione di reti internazionali e partenariati europei.

L’elenco dei progetti idonei e finanziabili, quelli idonei ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, quelli non idonei e quelli non ammessi a valutazione è disponibile sul sito www.matera-basilicata.2019 nella sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti/ Avvisi pubblici” (link: https:// amministrazionetrasparente. matera-basilicata2019.it/ provvedimenti/avvisi-pubblici) .