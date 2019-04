Incidente mortale, giovedì mattina sulla Starada statale sinnica, all’atezza di Francavilla sul Sinni. Due persone sono morte ed una è rimasta ferita a causa dell’impatto di due autovetture. Sono in fase di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabibieri, gli operatori del 118, i Vigili del fuoco, Necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato, in codice rosso il ferito al San Carlo di Potenza

