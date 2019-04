I Violini di Masiello e Decandia il 6 Aprile a Matera il 16 a Londra

I violini della giovane virtuosa coppia Domenico Masiello – Eliana Decandia, da Matera, capitale della cultura 2019, all’Albert Hall di Londra. Lui lucano di Pisticci, lei pugliese di Molfetta, dopo una serie di applauditi concerti in giro per l’Italia, saranno ospiti al Palazzo Lanfranchi di Matera, sabato 6 aprile alle ore 18 per presentare la nuova produzione ( Etichetta discografica “Farelive”) in collaborazione con L’Associazione Aria Nova ed il Centro Carlo Levi. “Recital” è il titolo scelto per questa produzione discografica in presentazione, le cui note critiche del libretto sono curate dal maestro Nicola Scardicchio con una raccolta di pagine musicali di straordinario interesse, tratte dal variegato repertorio del XVIII e XIX Secolo, che offrono la opportunità all’ “ Octo Cordae”, questo il nome dei duo, di evidenziare eccellenti qualità virtuosistiche ed una spiccata sensibilità interpretativa, frutto di una più che perfetta intesa musicale. Il risultato è una piena completezza sonora, specchio della ricchezza della scrittura che riesce a far dimenticare all’ascoltatore di trovarsi davanti a due soli violini. La serata materana di Palazzo Lanfranchi del duo, sarà introdotta dagli interventi della professoressa Maria Antonietta Cancellaro, docente di Storia della Musica e da Eustacchio Montemurro, noto produttore discografico. I due giovanissimi artisti si sono formati rispettivamente nei conservatori Duni di Matera e Piccinni di Bari. Vincitori di numerosi riconoscimenti tra cui vale la pena ricordare il prestigioso I° premio al concorso “Esterpe” di Corato, il 3° premio al North International Music Competition di Stoccolma, il duo appulo – lucano, dopo la serata materana, è atteso il prossimo 16 aprile ad un importantissimo appuntamento con la partecipazione al “Grande Prize Virtuoso Competition” all’ Albert Hall di Londra, teatro tra i più prestigiosi di Europa. MICHELE SELVAGGI

