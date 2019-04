A Pisticci la mostra “Wiki loves Basilicata”

E’ ospite della nostra città in questi giorni, la mostra fotografica Wiki Loves Basilicata, che qui si fermerà fino a mercoledì 13 aprile. In effetti, si tratta di due interessanti mostre itineranti sulla nostra Regione, che si possono ammirare nella grande sala consiliare del palazzo municipale di piazza Umberto I°. La prima mostra riguarda i migliori 30 scatti delle prime tre edizioni del Wiki Loves Basilicata, un grande concorso fotografico che durante lo scorso anno ha fatto registrare numeri eccezionali di partecipazioni e un successo crescente. Tra le foto della mostra pisticcese, si possono ammirare parecchi dei più bei paesaggi e monumenti lucani. L’evento, promosso e realizzato per conto della Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata, è stato reso possibile grazie all’adesione e all’impegno delle amministrazioni comunali interessate, tra cui appunto la nostra guidata dal sindaco Viviana Verri, che ha avuto parole di apprezzamento per la iniziativa. Tra i migliori 30 scatti della mostra , il comune di Pisticci ha ottenuto il terzo piazzamento, grazie ad uno scatto di Cinzia Astorino. Per quel che concerne la seconda mostra, quella che riguarda gli acquerelli, si tratta di una ampia selezione di lavori realizzati dal famoso pittore di origini francesi, Fabrice Moireau, artista di notevole talento oltre che grande appassionato del patrimonio architettonico, conosciuto in tutto il mondo. La mostra di Pisticci, sta ottenendo notevole successo, con grande partecipazione di visitatori, per il grande interesse suscitato, non solo tra gli amanti degli scatti e degli acquerelli. La rassegna è possibile poterla visitare tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Dopo il giorno 13 aprile, il tour fotografico proseguirà per altri centri della nostra regione. MICHELE SELVAGGI

