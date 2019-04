Riqualificata Via Leoncavallo, domani l’apertura al traffico

Sarà aperta domani Via Leoncavallo, la strada della lottizzazione Aquarium oggetto di lavori di riqualificazione dal 13 febbraio scorso.

200mila euro il costo degli interventi effettuati.

Il progetto, realizzato in seguito alla variante urbanistica approvata dal Consiglio comunale il 21 aprile 2011, ha previsto la realizzazione di un manto di asfalto stradale, di marciapiedi, di aiuole verdi e la piantumazione di essenze arboree.

Per la pavimentazione e per i cordoli delle aree riservate al transito dei pedoni, oltre che per l’impianto di illuminazione pubblica, sono stati riusati i materiali già presenti.

“L’intervento di riqualificazione di Via Leoncavallo – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Nicola Trombetta – ha consentito di dare decoro ad un quartiere densamente popolato che in quell’area viveva da anni condizioni di degrado. La nuova sistemazione urbanistica garantisce e tutela la pubblica e privata incolumità e migliora la mobilità interna alla lottizzazione che è sempre stato uno dei problemi più grossi lamentati dai residenti della zona”.