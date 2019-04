Polizia arresta due giovani materani trovati in possesso di droga

Fermati per un controllo, nella tasca dei pantaloni detenevano circa 100 gr. di hashish

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani materani per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari posti in questi giorni a disposizione della Questura di Matera, hanno proceduto al controllo di due giovani appiedati lungo questa via Bramante, intersezione con via Don Luigi Sturzo.

Alla vista dei poliziotti i due hanno assunto un atteggiamento di nervosismo che ha insospettito gli operatori. Uno dei due, inoltre, dai controlli effettuati nella banca dati interforze risultava segnalato recentemente al Prefetto per possesso di droga. Gli agenti hanno pertanto proceduto ad una perquisizione personale.

Nella tasca dei pantaloni entrambi detenevano dell’hashish avvolto in cellophane trasparente, rispettivamente 51 e 48.4 grammi.

Gli agenti hanno allora esteso la perquisizione alle rispettive abitazioni dei due giovani, anche questa volta con esito positivo.

Sul comodino della camera da letto di uno dei due giovani sono stati ritrovati 13 gr. di hashish mentre nella camera da letto del secondo sono stati rinvenuti 1,5 gr. di marijuana.

La droga rinvenuta è stata sequestrata unitamente alle somme di danaro detenute dai due, rispettivamente 50 e 15 euro in contanti, ritenute provento di illecita attività di spaccio.

Avvertita l’Autorità giudiziaria e su disposizione di questa, i due giovani, come detto, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.