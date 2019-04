Matera 2019: Lezzi, servizio Navetta con Bari al via prima di Pasqua

“Regione e Comune di Matera avvieranno il servizio di navette per il fine settimana tra l’aeroporto di Bari e il capoluogo lucano facendo ricorso ai primi 400 mila euro che sono attualmente a disposizione. Nel corso dell’incontro, avvenuto oggi presso i miei uffici, ho sollecitato le parti ad attivare tale servizio il più rapidamente possibile, già entro i prossimi giorni, dal momento che le festività di Pasqua sono ormai alle porte. Contestualmente si sta avviando l’attivazione dell’utilizzo del POC Infrastrutture presso il Mit, che prenderà poi la gestione del servizio per tutto l’anno e anche per l’inizio del 2020”.

Così in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi.