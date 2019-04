M5S Gravina – Le rappresentanti del gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle Domenica 7 Aprile tornano in piazza

Domenica 7 aprile, alle ore 19:30, in piazza Notar Domenico, le portavoce del Movimento Cinque Stelle di Gravina insieme agli attivisti, tornano in piazza per raccontare alla cittadinanza quanto accaduto durante lo scorso consiglio comunale. “ Mercoledi 27 marzo – dichiarano le consigliere di opposizione – si è celebrato, dopo più di tre mesi , il consiglio comunale, il primo dell’anno in corso e riteniamo doveroso scendere in piazza, incontrare la cittadinanza e dare conto di quanto è stato deliberato. I punti all’ordine del giorno per i quali l’assise consiliare ha dovuto assumere decisioni sono stati 15 – sottolineano le pentastellate – e li illustreremo tutti spiegando quanto è stato stabilito in merito alle tariffe del tributi comunali Imu,Tasi e Tari, oltre all’approvazione del regolamento per l’imposta unica comunale (Iuc) e il canone per l’occupazione del suolo pubblico. Cos’è il Distretto Urbano del Commercio e quanto sarebbe stato importante approvarne il regolamento, già a partire dal 2014. Anche il Comune di Gravina- incalzano le rappresentanti M5S – si è dotato, finalmente, di un regolamento per la diretta streaming proprio del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.Un provvedimento atteso da tempo e che abbiamo fortemente richiesto. Di questo e di quello che succede a palazzo di Città parlarvi. Vi chiariremo anche alcuni dettagli circa l’equilibrio fortemente instabile di questa maggioranza, scandito dai loro malumori e dalle continue dimissioni degli assessori e, nel frattempo, la nostra città resta immobile. Vi aspettiamo domenica sera – concludono le consigliere – alla nostra agorà e rinnovimo il nostro appello alla partecipazione aperta ai cittadini perché l’immobilismo di Gravina ricade, in maniera devastante, su tutti noi”.

