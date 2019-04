Festa della Natura tra giardinaggio, cucina e vita all’aperto

.

Continuano le attività culturali sul verde, presso il Dichio garden center di Matera, con la Festa della Natura dedicata agli appassionati di bonsai e giardinaggio in senso lato.

Il Dichio garden center di Matera ha organizzato, nei giorni 6 e 7 aprile, l’8^ edizione del concorso bonsai “Città di Matera” con la collaborazione con I.B.S. (collegio nazionale Istruttori Bonsai e Suiseki) e l’associazione appulo-lucana “Bonsai e Dintorni”. Anche quest’anno il concorso avrà il patrocinio del Collegio Nazionale Istruttori di Bonsai e Suiseki, organismo tecnico nazionale che riunisce i massimi esperti di bonsai italiani. Sabato mattina ore 11 è prevista l’inaugurazione della mostra e domenica pomeriggio ci sarà la premiazione alle ore 19. Il programma prevede una due giorni di info-point tecnici sui bonsai, dove si potranno portare i propri bonsai per travasi, potature o suggerimenti sulla coltivazione, tutto naturalmente gratuito.

Sabato alle ore 17, è previsto anche un laboratorio gratuito di cucina “Le ricette di Pasqua” a cura di Tescoma, dove si produrranno squisiti biscotti pasquali.

Domenica piena di appuntamenti, alle ore 11 si svolgerà un seminario tecnico-pratico sugli innesti di olivo e agrumi, mentre alle ore 17 si svolgerà il consueto Green Point dove un tecnico sarà a disposizione per chiarire i vostri dubbi su verde e dintorrni.

Il programma domenicale prevede anche la Festa in fattoria per i bambini, dalle ore 17, con la visita del Parco Dichio con gli animali, l’orto-frutteto, il bio-lago, la casa di paglia e il parco giochi, per un fine settimana dedicato agli appassionati della vita all’aria aperta.

L’appuntamento è sabato e domenica con la Festa della Natura presso il Borgo Fiorito del garden center Dichio di Matera (s.s. 99 km 12,700, centro comm. Venusio).