Con 675mila euro la Regione ha garantito sicurezza a Matera 2019

“Tutela, vigilanza e controllo per tutto il 2019, per una città sotto i riflettori del mondo intero. Da rappresentante del territorio materano e dei miei concittadini, esprimo la soddisfazione per lo stanziamento di 675 mila euro, in un emendamento alla legge di stabilità regionale 2019, con il quale si è voluto potenziare i servizi di soccorso assicurati Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in occasione degli eventi di Matera 2019. Con il Consiglio Regionale uscente, abbiamo voluto assicurare che, in caso di necessità, ci fosse a Matera, per tutto l’anno, il livello più alto possibile di soccorso e sicurezza per i visitatori che arriveranno nella Capitale europea della cultura per il 2019.

Il protocollo d’intesa, siglato nei giorni scorsi, ha già visto partire l’implementazione di un servizio che ritengo essenziale, per la cittadinanza tutta, di presidio dinamico a salvaguardia del Rione Sassi e del Centro Storico di Matera, accompagnando dal primo aprile e fino al 31 dicembre i servizi tecnici urgenti che si rendessero opportuni e necessari.

Per 12 ore al giorno, ci saranno altri sei operatori che, con professionalità e abilitazioni diversificate, si aggiungono ai presidi ordinari. Ci aiuteranno a garantire che il flusso turistico, sempre maggiore e internazionale, che invade oramai non solo nei fine settimana la città e i Sassi, possa avere sempre la percezione e la tranquillità che le istituzioni stiano facendo di tutto affinché il soggiorno e la visita a Matera possano essere la migliore esperienza di Basilicata possibile.”