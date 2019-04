Cisl, il 4 aprile a Potenza convegno sulla condizione degli anziani in Basilicata

– La condizione degli anziani in Basilicata: dati, riflessioni e proposte. È il tema del convegno organizzato dalla Fnp Cisl Basilicata e dall’Anteas Basilicata che si terrà, domani, giovedì 4 aprile, a partire alle 9:30, nell’auditorium del Seminario Maggiore, in Viale Marconi 104, a Potenza. Nel corso della mattinata saranno presentati i risultati di una ricerca sul mondo della terza età in Basilicata. Interverranno: Vincenzo Zuardi, segretario generale della Fnp Cisl Basilicata; Rocco Libutti, coordinatore del progetto di ricerca; Lucio Caprio, vice presidente nazionale dell’Anteas Cisl; l’On. Salvatore Adduce, presidente dell’Anci Basilicata; Enrico Gambardella, segretario generale della Cisl Basilicata. I lavori saranno coordinati dal presidente dell’Anteas Basilicata, Nicola Pica. Le conclusioni saranno affidate a Loreno Coli, segretario generale aggiunto della Fnp Cisl nazionale. In circa 100 pagine la ricerca commissionata da Fnp e Anteas scandaglia la condizione della popolazione anziana della regione e propone una serie di misure per migliorare la qualità della vita degli over 65.

