Vaglio Basilicata: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica in via Roma, via Umberto e zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Tolve: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica in via Albanese e zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.