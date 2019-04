A Pisa la Proiezione del film “Vincenzo il pastore lucano”

Prosegue la collaborazione tra il cinema Arsenale e l’associazione dei Lucani a Pisa, per la proiezione di produzioni cinematografiche girate in Basilicata.

Sabato 6 aprile, alle 21:00, presso il Cinema Arsenale, sala 2, in via San Martino, n. 69, a Pisa, sarà proiettato, in prima visione, il film “Vincenzo il pastore lucano”.

Il pastore Vincenzo, nel film viene ripreso alle pendici del suo paese, dove ha scelto di continuare a esercitare l’attività di pastore.

Un giorno, però, Vincenzo sceglie di partire per la prima volta e trascorrere un fine settimana a Roma, deciso ad incontrare il Santo Padre, affinchè possa intervenire e fare da tramite con il buon Cristo che si è fermato ad Eboli per farlo proseguire e arrivare anche in Basilicata.

Nella capitale incontra alcuni personaggi pittoreschi a cui chiederà informazioni per potere arrivare in piazza San Pietro. Tante le persone a cui si rivolge, tra cui una donna di facili costumi, una turista inglese, una studentessa lucana e una scaltra turista genovese. Ma riuscirà il pastore Vincenzo a incontrare il Santo Padre?

Cliccando sul seguente link sarà possibile visionare il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=urTvIHnZzzw&feature=youtu.be

La proiezione è gratuita per i soci dell’associazione dei Lucani a Pisa (posti limitati).

Prima della proiezione, alle ore 20:00, la nostra associazione offrirà a tutti i partecipanti, un aperitivo con prodotti tipici.

Dopo i saluti del presidente dell’associazione, Michele Molino e dell’organizzatore della serata, membro del direttivo dell’associazione, Giancarmine Trotta, interverranno il regista, Emanuele di Leo e l’attore narratore, Massimo Previtero, di Pisticci.