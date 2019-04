A Montergiordano torna a fine Aprile la Sagra dei Piselli

“La IX edizione della sagra dei piselli si terrà il 30 aprile e l’1Maggio 2019 a Montegiordano. Un’occasione imperdibile per chi cerca nel cibo il gusto e l’autenticità di una terra come quella

dell’alto Ionio cosentino.

Questo luogo, situato tra il parco nazionale del Pollino e le coste della Calabria Ionica, possiede un ricco patrimonio enogastronomico che noi intendiamo valorizzareattraverso un’iniziativa che ne favorisca la conoscenza divertendosi: una festa di campagna a

tutti gli effetti che rievoca la bellezza e la ruralità della nostra tradizione contadina.

L’iniziativa nasce dall’intento di tutelare quelle colture che rischiano di scomparire a causa dell’omologazione degli alimenti. Non a caso da qualche tempo siamo stati inseriti tra le varietà dell’Arca del gusto di Slow Food, un progetto nato con lo scopo di

salvaguardare il ricco patrimonio agroalimentare mondiale.

L’evento, organizzato dal comitato dei cittadini, inizierà con l’apertura degli stand martedi 30 alle ore 18 fino alle 23:00 continuerà mercoledì 1 Maggio dalle ore 11 fino alle 23:00. La sagra si svolgerà come ogni anno in via del Carmine in zona “Piano delle Rose” nella parte più antica di Montegiordano.