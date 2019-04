Bari: Carabinieri arrestano un pregiudicato di Santo Spirito che nascondeva una pistola mitragliatrice all’interno della testata del letto.

Ieri mattina, in Bari, i militari del Nucleo Investigativo di Bari, coadiuvati da quelli della Compagnia CC di Bari San Paolo e da una unità cinofila antiesplosivo del Nucleo di Modugno (BA), nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di armi e materiali esplodenti, hanno arrestato in flagranza di reato, B.A. 35enne di Santo Spirito, pregiudicato, per detenzione abusiva di armi e munizioni e ricettazione. Lo stesso, sottoposto ad una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola mitragliatrice marca Atak modello Zoraki, con matricola abrasa, cal. 9, abilmente occultata all’interno della testata del letto a lui in uso.

L’arma sottoposta a sequestro verrà inviata per gli accertamenti tecnici e balistici presso il RACIS di Roma al fine di verificare se sia stata utilizzata in gravi eventi delittuosi.

L’arrestato, su disposizione della competente A.G., è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa di giudizio.