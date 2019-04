A Massafra “Schiaccianoci Swing”,

Un concerto teatrale per bambini e famiglie.

Appuntamento imperdibile domenica 7 Aprile, alle ore 18.00, al Teatro Comunale di Massafra (TA), sito in Piazza Garibaldi.

In scena la compagnia Bottega degli Apocrifi di Manfredonia, con “Schiaccianoci Swing”, spettacolo liberamente ispirato a Hoffmann e a Tchaikovsky e al mondo dello “Schiaccianoci”.

L’evento per grandi e piccini, sostenuto dal Comune di Massafra e dal Teatro Pubblico Pugliese, rientra nella stagione domenicale per famiglie “L’albero delle storie” a cura del Teatro delle Forche.

Regia, luci e scene Cosimo Severo. Arrangiamento musicale da Tchaikovsky Fabio Trimigno.

Brani originali Celestino Telera, Michele Lorenzo Telera, Fabio Trimigno. Sguardo drammaturgico Stefania Marrone.

Con Alessandra Ardito (batteria e fisarmonica), Celestino Telera (chitarra elettrica), Michele Telera (contrabbasso, percussioni), Fabio Trimigno (violino), quinto uomo in scena Luca Pompilio.

Assistente alla regia, foto di scena e cura della produzione Filomena Ferri.

“Ci sono quelle domande che ti porti dietro da sempre. Come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico? Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito?

A queste domande risponderemo insieme, con la musica.

La fiaba dello Schiaccianoci si trasforma in un’opera dedicata ai più piccoli e viene custodita da musicisti / giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri.”

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrodelleforche.com; 0998801932 / 3497291060. Ticket d’ingresso: 5 euro. Si consiglia di prenotare dato il numero limitato di posti.

La stagione domenicale per famiglie “L’albero delle storie” 2018/19 si concluderà domenica 28 Aprile con “La fiaba di Biancaneve” del Teatro delle Forche, nell’ambito di “P.A.S.S.I.” (Progetto, Arte, Spettacolo, Scoperta e Innovazione nella Terra delle Gravine), progetto artistico triennale 2017/19, in ordine all’avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche – Patto per la Puglia – FSC 2014/2020 – Area di intervento “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.

Un’ora prima degli spettacoli, alle ore 17.00, su prenotazione, “Favole e merenda”, laboratorio gratuito di lettura creativa per famiglie, nella Biblioteca comunale dei piccoli “Favolandia”.