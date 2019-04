A Gravina giornata di studi in materia di Stato Civile

Una giornata di studi in materia di Stato Civile, aperta a tutti gli operatori e funzionari dei Servizi Demografici dei Comuni del territorio, per approfondire temi di interesse quotidiano.

Giovedì 4 Aprile prossimo Gravina in Puglia ospiterà un’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe, in collaborazione col Comitato provinciale Anusca di Bari e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento si svolgerà nella sala convegni del convento di san Sebastiano, a partire dalle 9 e fino a pomeriggio inoltrato. Al centro dei lavori, in particolare, le questioni legate al rifiuto dell’ufficiale di Stato Civile, con focus su limiti normativi, obblighi e mancanza di discrezionalità in riferimento alle ipotesi più ricorrenti nel campo delle pubblicazioni e del matrimonio, della formazione e trascrizione di atti, della cittadinanza. Ai saluti del sindaco Alesio Valente e del presidente provinciale dell’Anusca, Iginio Del Vecchio, seguirà la relazione di Renzo Calvigioni, docente in corsi, convegni e seminari organizzati dall’Anusca ed autore di numerose relazioni ed articoli in materia di stato civile. Previsti momenti di confronto tra la platea ed il relatore ed uno specifico question time per chiarire ogni eventuale dubbio o perplessità sulle tematiche oggetto di riflessione.