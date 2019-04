W le Scuole per il 2019, on line il calendario di eventi

È on line il nuovo calendario di eventi organizzati dalle Scuole della città nell’ambito del Tavolo di programmazione attività extra Dossier 2019, organizzato e coordinato dal Comune di Matera, Ufficio Scuole e Assessorato alla Scuola, per supportare le istituzioni scolastiche nella logistica e nella comunicazione delle numerose iniziative che stanno organizzando per l’anno europeo della Cultura.

Le iniziative proposte, avviate già da gennaio 2019, sono confluite in una sezione dedicata del sito del comune di Matera, denominata “W le scuole per il 2019!” raggiungibile a questo link: http://www.comune.mt.it/w-le-scuole-per-il-2019

Nella sezione è possibile trovare tutte le informazioni relative al ricco calendario proposto.

Il 2 Aprile si comincia con il liceo Scientifico “D. Alighieri”, con la presentazione del progetto, nato nell’ambito di un percorso di alternanza scuola – lavoro con il Lions Club Matera Host sul percorso delle sei Croci della città in corrispondenza delle Antiche porte, confluito in una mappa della via Crucis artistica disegnata dalle Croci e dalle opere donate alla città dai Lions e in una Via Crucis itinerante che si terrà il 6 Aprile 2019 (con raduno alle 15.30 davanti al parcheggio di Via Vena – lato via Lucana) per continuare con numerose iniziative dedicate al territorio tra tradizione e innovazione, portate avanti tra città storica e quartieri.

“Questi eventi – dice l’assessore alla Scuola, Marilena Antonicelli – sono la dimostrazione di quanto forte e significativa sia la capacità di iniziativa delle nostre Scuole, di quanto le progettualità proposte siano la dimostrazione di una ricchezza di idee, metodologie e connessioni che le Scuole sono in grado di esprimere una risorsa immensa per il territorio”.

Il programma potrà subire integrazioni, in base alle necessità logistiche e organizzative nate strada facendo. Per tutti gli aggiornamenti si invitano a consultare i siti web e i canali Facebook delle Istituzioni scolastiche.