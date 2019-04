DAL 13 AL 22 APRILE A MATERA “JUNIOR NEXT GEN 2019”

Tennis giovanile materano in grande spolvero a Pisticci per il campionato under 18. La squadra del Circolo Tennis Matera, capitanata dal maestro Gianni Fontanarosa, si impone 3-0 sul CT Pisticci: Di Caro Alfredo vs Grieco Nobile 6/2, 6/2; Vena vs Rossi 6/1, 6/0; Di Caro A. – Vena vs Grieco Nobile – Cuccarese 6-1, 7-5. Nel frattempo prosegue la 9^ edizione del circuito giovanile “Junior Next Gen 2019” organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, con l’osservazione del proprio settore tecnico nazionale: al via lo scorso 23 febbraio, prevede 5 tappe in ogni macroarea, con gare under 10, under 12, under 14 e under 16 maschili e femminili. Si tratta del torneo giovanile più importante che si svolge in Italia e che, in occasione della sua terza tappa, per la macroarea centro sud, si terrà dal 13 al 22 aprile prossimi sui campi del Circolo Tennis Matera. Quella della città dei Sassi, rientrante in “Sport tales”, programma di iniziative organizzate in partnership con la fondazione Matera – Basilicata 2019, sarà l’unica tappa speciale della macroarea centro sud e prevedrà, oltre ai tornei di singolare, anche quelli di doppio, per un totale di circa 300 piccoli atleti partecipanti. I particolari della manifestazione saranno resi noti nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa.

Matera, 31/03/19