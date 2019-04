Politica: Idv, Angelo Rossella rassegna le dimissioni da segretario regionale del partito

Con una lettera inviata al segretario nazionale di IdV Messina, Angelo Rosella ha rassegnato le dimissioni da segretario regionale del partito. “Dopo il voto del 24 marzo in Basilicata – ha spiegato Rosella, che è stato candidato nella lista Verdi nella quale è risultato il più votato – non ci sono più le condizioni di appartenenza al partito che mi ha visto per anni sostenitore. Bisogna prendere atto che la società civile lucana, a cui ci siamo da sempre rivolti come unico punto di riferimento, ha dimostrato un suo proprio orientamento che va interpretato con attenzione. Ma certamente non possiamo far finta che nulla sia successo, soprattutto per quanto riguarda l’elettorato moderato che ha sempre rappresentato la nostra base di consensi. Insieme agli amici e alle amiche che con me hanno condiviso l’impegno in Idv, che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale e che per questo ringrazio, discuteremo il nostro impegno futuro con la serenità, nei tempi e nelle modalità che individueremo”.