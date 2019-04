Policoro, Polizia arresta due persone per rapina in un “Compro Oro”

Lo scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, con precedenti di polizia, resisi responsabili del reato di rapina aggravata in concorso in danno di un esercizio commerciale “Compro Oro”.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Policoro sono intervenuti presso il “Compro Oro”, dove poco prima un soggetto travisato e con guanti in lattice aveva fatto irruzione e, minacciando con un coltello la commessa, si era fatto consegnare un borsello riposto all’interno di un cassetto del banco di lavoro. Nel borsello c’erano 2.600 euro in contanti e un anello in oro bianco con brillanti.

Dall’immediato esame delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli investigatori notavano che un soggetto, presente all’interno del negozio al momento della rapina e per tutta la durata della stessa, aveva assunto un atteggiamento ambiguo che insospettiva gli operatori.

Dai successivi accertamenti si appurava infatti che non si trattava di un semplice acquirente del “Compro Oro”, bensì di un correo dell’azione delittuosa. Il soggetto, ben noto al personale del Commissariato, veniva identificato.

Le successive indagini consentivano poi di individuare anche il suo complice.

I malfattori, V.D. e P.J., entrambi di Policoro, venivano rintracciati presso le rispettive abitazioni e arrestati. Dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità giudiziaria, il primo è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre il secondo è stato condotto nella Casa Circondariale di Matera.

Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita ai gestori dell’esercizio commerciale.