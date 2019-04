Pisticci: Intensificati i controlli dei Carabinieri nel fine settimana

Tra la serata di venerdì e la notte di sabato, i Carabinieri della Compagnia di Pisticci, nel quadro di una più ampia strategia di contrasto agli illeciti predisposta dal Comando Provinciale, hanno dato attuazione ad un massiccio e capillare dispositivo di controllo del territorio prevalentemente nella zona del Metapontino, nell’hinterland della collina Materana e lungo le principali arterie di collegamento stradale.

Nello specifico, numerose pattuglie sono state predisposte su tutte le fasce orarie delle giornate ed intensificate soprattutto nel corso delle ore notturne. Su tutte le arterie stradali, sia cittadine che periferiche sono stati predisposti posti di controllo alla circolazione stradale.

Al termine del servizio sono state denunciate due persone per guida con patente revocata ed una per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici, con conseguente ritiro delle patenti e sequestro delle autovetture, mentre una giovane donna è stata denunciata per avere fornito ai militari operanti false generalità. Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Matera tre giovani, poiché trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina, ed uno di questi denunciato alla Procura poiché trovato anche in possesso di un coltello con lama lunga 6 centimetri, il cui porto è pertanto vietato dalla legge. Durante il servizio sono state controllate 35 autovetture ed identificate 55 persone, ed inoltre verificato nei confronti di 15soggetti, il rispetto delle prescrizioni previste per la misura degli arresti domiciliari e della sorveglianza speciale.