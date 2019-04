Matera: Guardia di Finanza sequestra un ingente quantitativo di materiale pericoloso

Un’ Operazione della Guardia di Finanza di Matera ha permesso di sequestrare diciassettemila, tra giocattoli, accessori per abbigliamento, apparecchi elettrici, accessori per telefonia e altro, i prodotti potenzialmente pericolosi. Il controllo finalizzato al contrasto della commercializzazione di merce non sicura per il consumatore rientra nel costante monitoraggio economico del territorio svolto dai militari della Compagnia Guardia di Finanza di Matera.

Al termine dell’attività sono state irrogate le previste pesanti sanzioni amministrative e la merce è stata sopposta a sequestro amministrativo per la successiva confisca e distruzione.

Inoltre, la vendita della merce in parola avrebbe consentito al titolare dell’attività ispezionata di incassare notevoli guadagni, in danno degli altri operatori economici e in spregio ai principi di leale concorrenza e di mercato.