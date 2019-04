Il Sindaco de Ruggieri incontra il nuovo Prefetto di Matera

Il Sindaco di Matera ha dato il benvenuto in città al nuovo Prefetto di Matera, Demetrio Martino che questa mattina si è insediato alla guida del Palazzo del Governo.

“Questa è una comunità buona e fiera”, ha detto De Ruggieri illustrando al Prefetto il percorso che ha portato la città a diventare Capitale europea della Cultura.

Assenza di criminalità organizzata e necessità di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione provenienti da altri territori, infrastrutture come elemento fondamentale per lo sviluppo e stato di attuazione dei progetti che segneranno il passaggio del 2019 (hub tecnologico, parchi della storia dell’uomo, scuola di cinematografia) e che resteranno come eredità di questa straordinaria fase della storia materana, sono stati gli argomenti al centro del colloquio durato circa un’ora che si è svolto nel Palazzo di Città.

Nel corso della chiacchierata è stata ribadita l’indispensabilità di un corretto dialogo tra Istituzioni per la risoluzione dei problemi del territorio. Il Prefetto ha assicurato la massima disponibilità e rinnovato l’impegno della Prefettura a collaborare attivamente per contribuire alla crescita economica e sociale della città.

Al termine dell’incontro il Sindaco ha donato al Prefetto il libro dell’architetto-fotografo Nico Colucci, Materacityscape.