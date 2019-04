Il 2 aprile alle ore 11.30 in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, presso il Centro Diurno per Disabili “R. Mazzarone” di Matera si terrà un evento in finalizzato alla sensibilizzazione sulla tematica, con la partecipazione straordinaria dell’Olimpia Bawer Basket di Matera, che ancora una volta mostra una spiccata sensibilità e attenzione sul problema. Il binomio sport e disabilità favorisce attraverso il gioco la possibilità di esprimersi divertendosi e rappresenta una buona occasione per creare momenti di inclusione per i ragazzi del Centro Diurno. La mattinata sarà all’insegna del divertimento attraverso l’attività sportiva proposta sotto forma di gioco, che vedrà i ragazzi del Centro Diurno e i giocatori dell’Olimpia sfidarsi in varie discipline sportive.

I palloncini blu, colore simbolo dell’autismo, coloreranno il Centro Diurno “R. Mazzarone” per sensibilizzare l’intera cittadinanza sul tema dell’autismo.

Il Centro Diurno è un servizio del Comune di Matera affidato al Consorzio La Città Essenziale e gestito dalla Cooperativa Sociale L’Abbraccio