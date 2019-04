A Trebisacce il IV concorso internazionale di musica “Gustav Mahler”

La città di Trebisacce si appresta ad immergersi in un mondo fatto di note, musica e melodia.

Il Comune ionico sarà infatti sede della quarta edizione del prestigioso Concorso Internazionale di Musica “Gustav Mahler”, che si fregia del patrocinio comunale gratuito che l’Amministrazione Comunale di Trebisacce ha ritenuto di attribuire.

L’evento, di caratura internazionale, è ormai appuntamento immancabile per i giovani musicisti di tutta Europa che giungono in Calabria e a Trebisacce, per confrontarsi in ben dieci differenti sezioni, dedicate alle diverse discipline musicali (Pianoforte, Archi, Fiati, Chitarra/Arpa, Fisarmonica, Percussioni, Canto lirico, Canto moderno, Musica da Camera, oltre alla sezione dedicata appositamente agli Istituti d’Istruzione con indirizzo musicale).

Un’occasione che favorisce l’incontro di talenti, ideata e fatta crescere caparbiamente, con passione e competenza, dai Maestri Francesco Martino ed Elina Cherchesova, responsabili dell’Accademia Musicale G. Mahler, da sempre attiva sul piano della promozione culturale di quell’universo dinamico e sfaccettato qual è quello musicale.

“Trebisacce – ha dichiarato la Delegata allo Spettacolo Maria Francesca Aloise – si appresta a diventare un palcoscenico internazionale, ad accogliere centinaia di visitatori che parteciperanno ad un appuntamento di caratura internazionale, dimostrazione di come le eccellenze del nostro territorio riescono dettare un’agenda culturale che valica i confini delle nostre prospettive. Come Comune di Trebisacce, in accordo con il delegato al Commercio, Mimmo Pinelli, e col Sindaco Franco Mundo, siamo orgogliosi di poter patrocinare questo evento, che concretizza un’ulteriore crescita per la nostra cittadina”.

Il Delegato al Commercio, Mimmo Pinelli, ha voluto sottolineare, quanto questo evento “Crei un’ occasione, per tantissimi potenziali turisti, di scoprire le bellezze di un luogo che sicuramente non potrà che ispirare loro le migliori note, generando al tempo stesso un indotto importante per la nostra cittadina, dato che per una settimana le realtà commerciali di Trebisacce saranno al servizio dei tanti ospiti del concorso. Credere in questo tipo di eventi significa creare importanti occasioni per la crescita del nostro territorio”.

Il regolamento e le informazioni relative all’iscrizione al Concorso Internazionale Gustav Mahler, che avrà luogo dal 6 al 12 maggio in diverse location della Città di Trebisacce, tra cui l’Accademia Musicale Mahler e il CineTeatro Gatto, sono consultabili, per tutti gli appassionati, sul sito www.gmahler.it