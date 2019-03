Matera: Il prefetto Bellomo saluta il Comando dei Carabinieri

Il Prefetto di Matera, Antonella Bellomo, nella mattinata del 29 marzo, si è recata in visita di commiato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera. Il Prefetto, che il primo aprile lascerà Matera per insediarsi alla guida della Prefettura di Taranto, ha voluto porgere personalmente il suo saluto di commiato ai Carabinieri del Comando Provinciale.

Accolta dal Comandante Provinciale, Ten. Col. Samuele SIGHINOLFI ed alla presenza del Generale di Brigata Rosario CASTELLO, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, ha incontrato tutti gli ufficiali. I Carabinieri hanno voluto ringraziare il Prefetto per la vicinanza, la determinazione, l’umanità ed il sostegno dimostrati all’Arma nei quasi quattro intensi anni trascorsi a Matera e hanno formulato i migliori auguri per il prestigioso incarico che assumerà a Taranto.

Durante l’incontro, la Dott.ssa Bellomo ha espresso parole di ringraziamento per l’impegno profuso e di apprezzamento per i brillanti risultati ottenuti ribadendo l’importanza dei solidi rapporti di collaborazione tra Prefettura e Arma dei Carabinieri, in sinergia con le altre FF.PP. quale garanzia di sicurezza per la cittadinanza. Al termine, il Prefetto ed il Generale hanno proceduto alla consegna dell’Onorificenza dell’Encomio Semplice al Comandante del Nucleo Investigativo, il Maggiore Erich Fasolino, distintosi in una brillante operazione di servizio allorquando prestava servizio in Campania.