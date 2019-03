“La Basilicata Possibile”: incontro domenica a Potenza

La Basilicata Possibile chiama a raccolta la sua gente, i tanti che l’hanno sostenuta, i molti che sono tornati alla partecipazione e al voto in questa tornata elettorale.

La lista del candidato Presidente Valerio Tramutoli intende strutturarsi come forza territorialmente organizzata in grado di rappresentare l’opposizione sociale al nuovo governo regionale e, se ci saranno le condizioni, di esprimere proprie candidature alle prossime elezioni comunali e europee.

Anche di questo si parlerà Domenica 31 a Potenza dalle ore 15 al Grande Albergo (Sala Minerva) durante l’incontro con i candidati e sostenitori della lista che vuole essere un invito rivolto a tutti i cittadini a tornare alla bella politica, quella interamente rivolta alla realizzazione del bene comune, che si fonda sulla partecipazione, su scelte condivise che nascono dal confronto e dalla discussione, dove l’intelligenza di ognuno viene valorizzata, dove delle divergenze si fa sintesi per scelte programmatiche più avanzate.

Si riparte quindi da qui, dalla politica che è partecipazione, da un programma che punta alla realizzazione dei diritti irrinunciabili della nostra Carta Costituzionale attraverso un diverso modello di sviluppo, che fa leva sull’ambiente, sulle risorse naturali e culturali della Basilicata, sulla transizione energetica e la rivoluzione tecnologica, per restituire speranza ai suoi giovani, per salvare la Basilicata da un destino di spoliazione, di spopolamento e di tristezza.

L’appuntamento è dunque per Domenica 31 dalle ore 15, al Grande Albergo di Potenza.

