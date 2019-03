Avigliano : Sorpreso in strada mentre cede droga ad un giovane. Arrestato dai carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Avigliano e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 40enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i militari, nel corso di un mirato servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, effettuato in pieno centro abitato di Avigliano, con l’ausilio di personale del Nucleo Cinofili Carabinieri di Tito (PZ), hanno sorpreso il soggetto nel mentre si avvicinava ad un giovane per consegnargli qualcosa in cambio di denaro.

Insospettiti dalle modalità secondo cui è avvenuto lo strano movimento, i Carabinieri sono intervenuti, procedendo ad un accurato controllo.

Nella circostanza gli operanti, eseguendo la perquisizione personale su entrambi, hanno rinvenuto e sequestrato 0,2 grammi di eroina nella disponibilità dell’acquirente e la somma contante di 60 euro, oltre che una seconda dose di cocaina, dello stesso peso, indosso all’altro individuo.

Durante la successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione di quest’ultimo, i Carabinieri hanno poi sequestrato cinque coltelli a serramanico, del genere proibito, intrisi di stupefacente, e materiale vario per il confezionamento dello stesso.

Il 40enne, a conclusione degli accertamenti, è stato tratto in arresto mentre il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Potenza per uso personale di sostanze stupefacenti.

Il risultato operativo si inserisce nel contesto delle attività di contrasto nello specifico settore dispiegate su tutto il territorio dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza.