Wwf Earth Hour, nuova disciplina temporanea del traffico

Per consentire lo svolgimento della manifestazione del WWF Earth Hour il dirigente dell’Ufficio traffico ha disposto modifiche al transito e alla soste dei veicoli nelle strade interessate.

Questi i provvedimenti adottati:

sospensione della circolazione veicolare, il giorno 30.03.2019, dalle ore 20:00 alle ore 22:00, nel tratto di strada di Via Madonne Delle Virtù tra il Piazzale Porta Pistola e Piazza San Pietro – Piazza San Pietro – Via Buozzi-;

Ai residenti di via Buozzi sarà consentito il transito fino al civico 93;

l’istituzione temporanea del divieto sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in Via Madonne Delle Virtù, limitatamente all’area c.d. mezza Luna, e in Via Buozzi area fronte civico 131 il giorno 30 marzo 2019 dalle ore 18:00 alle ore 22:00;

Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, senza eccezioni, in Piazza San Pietro Caveoso, il giorno 30 marzo 2019 dalle ore 18:00 alle ore 22:00;

Revoca temporanea degli stalli di sosta riservati ai diversamente abili in piazza San Pietro Caveoso il giorno 30 marzo 2019 dalle ore 18:00 alle ore 22:00 ai quali sarà consentita la sosta in Via Madonne delle Virtù –Piazzale Porta Pistola- .

Sono esclusi da divieti e limitazioni i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso limitatamente a situazioni di necessità ed urgenza da valutarsi da parte del personale di Polizia Locale preposto.